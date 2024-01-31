Четыре человека погибли при пожаре в Биробиджане

В Биробиджане (Еврейская автономная область) сгорел жилой дом. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС сообщил телеканал РЕН ТВ.

Возгорание случилось в ночь на среду, 31 января.

Отмечается, что огонь быстро охватил здание. Пожар тушили более пяти человек. После тушения на месте нашли тела трех женщин и ребенка.

По предварительной версии, пожар мог случиться из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи или неосторожного обращения с огнем.