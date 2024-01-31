Бывший главбух рязанской спортшколы присвоил 200 тысяч рублей

В Рязанской области бывший главный бухгалтер спортивной школы признан виновным в присвоении вверенных денег. Об этом сообщила пресс-служба следкома.

С сентября 2021 года по октябрь 2022 года главный бухгалтер ежемесячно начислял себе доплату за якобы дополнительную работу. В сумме он получил более 200 тысяч рублей.

В результате в отношении на главбуха возбудили уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ. Суд ему назначил два года условного срока. Также он в ходе следствия возместил ущерб учреждению в полном объеме.