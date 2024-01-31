Боец ВСУ призвал простреливать колени уклонистам

Военный считает, что просто выдавать повестки на улицах недостаточно, потому что многим украинцам удается избежать принудительного призыва на военную службу.

Боец ВСУ призвал простреливать колени уклонистам. Об этом пишет РЕН ТВ.

Такое предложение сделал командир 118 бригады теробороны Вооруженных сил республики Анатолий Стуженко. Он считает, что украинцам, которые не выполняют требования военкоматов, нужно просверливать колени.

«Должно быть так: не вышел из машины — прострелили колено. Мы доиграемся в демократию!», — заявил он.

Военный считает, что просто выдавать повестки на улицах недостаточно, потому что многим украинцам удается избежать принудительного призыва на военную службу.