Bloomberg: Евросоюз передаст Украине к 1 марта только 600 тысяч снарядов

Уточняется, что это связано с постоянными задержками производства боеприпасов и опасениями по поводу истощения имеющихся запасов.

Страны Евросоюза поставят Украине к 1 марта 600 тысяч артиллерийских снарядов из общещанного одного миллиона. Об этом со ссылкой на источники рассказало агентство Bloomberg.

Дипломаты рассказали журналистам, что страны ЕС отстанут от плана из-за постоянных задержек производства боеприпасов и опасений по поводу истощения имеющихся запасов.

При этом ожидается, что на неформальной встрече в Брюсселе министры обороны ЕС попытаются найти дополнительные источники поставок. Однако, по сведениям источника, в любом случае на Украину не направят обещанное в прошлом году количество боеприпасов.