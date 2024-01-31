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Аналитики рассказали, что самая долгая DDoS-атака в России длилась 25 часов
Самая долгая DDoS-атака в России длилась 25 часов, об этом рассказали аналитики сервиса кибербезопасности МТС RED. По словам специалистов, во втором полугодии 2023 года сервис отразил свыше 3800 DDoS-атак на веб-ресурсы компаний — это больше на 80%, чем в первом полугодии. По словам директора филиала МТС в Рязанской области Александра Ляка, DDoS-атаки нарушают и останавливают работу сайтов, инфраструктуры компаний порой на длительное время. Современные технологии позволяю ставить заслон подобным мусорным потокам, и при последующих атаках работа сайтов и других цифровых платформ уже не прерывается.

Аналитики направления кибербезопасности МТС RED рассказали, что в России за вторую половину 2023 года самая долгая DDoS-атака была в августе и длилась 25 часов. Велась она на организацию финансовой сферы. Атака достигала скорости более 100 гигабит в секунду.

По словам специалистов, во втором полугодии прошлого года сервис отразил свыше 3800 DDoS-атак на веб-ресурсы компаний- это больше на 80%, чем в первом полугодии. Начиная с августа или сентября злоумышленники наращивали активность, и к концу года ежемесячный объем кибератак достиг пика.

Такие атаки чаще всего совершались на компании промышленной отрасли — 23% всех отраженных атак пришлось на них, а также на IT-компании и банки. Реже всего хакеры пытались атаковать образовательные организации — в 2% случаев.

«DDoS-атаки имеют целью нарушить работу основных процессов компании и сделать невозможным функционирование сайта и иных цифровых платформ. Современные технологии научились справляться с подобными воздействиями. Находящаяся под атакой компания запускает защиту и мусорный поток сразу блокируется. При этом активируется режим постоянного мониторинга. При следующем обнаружении аномалии фильтрация трафика стартует в течение нескольких секунд и работа цифровых систем компании уже не прерывается», — рассказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.

Фото МТС