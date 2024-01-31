Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 31
-1°
Чтв, 01
Птн, 02
ЦБ USD 89.29 -0.32 31/01
ЦБ EUR 96.79 -0.19 31/01
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 2024 15:29
2 138
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
8 039
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
9 008
Зампрокурора Рязанской области рассказал о жалобах жителей региона в 2...
12 января прокуратура России отмечает 302 года с момент...
12 января 15:03
12 042
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Advance: соседи Украины начнут раздел страны после провала ВСУ
Такой сценарий поразил бы мир и положил начало новой эре.

Польша и Венгрия могут начать раздел Украины после поражения украинских войск, заявил обозреватель хорватского издания Advance. Об этом пишет RT на русском.

«В нескольких соседних с Украиной странах найдутся те, кто жадно вцепился бы в часть Украины и присвоил бы эту часть себе в случае, если бы Украина была на последнем издыхании и все сбежались бы к ней поживиться», — говорится в статье.

По мнению обозревателя, если Венгрия начнет претендовать на Закарпатье, где живет около 150 тысяч этнических венгров, Польша также включится в процесс.

Он добавил, что такой сценарий поразил бы мир и положил начало новой эре.