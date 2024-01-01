ВСУ снова обстреляли из минометов Белгородскую область

ВСУ еще три раза обстреляли поселок Красное Белгородской области из минометов. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, один из снарядов попал в комнату жилого дома, где находился ребенок. Он чудом остался жив. Семья в безопасности, ее разместили в Шебекино.

Отмечается, что один человек погиб и еще один получил ранение.

Гладков сообщил, что также ВСУ выпустили снаряд по хутору Церковный, пять снарядов по селу Устинка, 15 гранатометных выстрелов по селу Красный хутор. Обстрелу подвергся и город Шебекино.