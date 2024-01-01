ВС России поразили завод по производству беспилотников в Харьковской области и четыре склада топлива
ПВО сбила самолет Су-27 ВСУ, перехватила 16 снарядов HIMARS, шесть снарядов «Ураган» и 46 беспилотников ВСУ.
ВС России поразили предприятие по производству беспилотников в Харьковской области и четыре склада топлива. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны.
ВСУ за сутки потеряли 570 боевиков.
Российские военные уничтожили танк, аэродромы базирования носителей ракет Storm Shadow.
ПВО сбила самолет Су-27 ВСУ, перехватила 16 снарядов HIMARS, шесть снарядов «Ураган» и 46 беспилотников ВСУ.