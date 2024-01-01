В Тверской области двое детей провалились под лед на реке Городня

Двое детей провалились под лед на реке Городня в селе Киверичи Тверской области. Об этом сообщила прокуратура региона, пишет ТАСС.

«Установлено, что двое малолетних детей, находясь недалеко от реки, оступились и упали в воду. Одного из них — четырехлетнего мальчика — успел извлечь очевидец, после чего он был доставлен в медицинское учреждение, второго ребенка вытащить из воды не удалось», — говорится в сообщении.

Тело девочки еще не нашли.