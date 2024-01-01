В Санкт-Петербурге годовалый ребенок выпил пузырек нафтизина и попал в больницу в тяжелом состоянии

В Санкт-Петербурге годовалый ребенок выпил пузырек нафтизина и попал в больницу в тяжелом состоянии, сообщил источник РЕН.ТВ.

По данным собеседника, ребенок самостоятельно смог выпить неизвестное количество раствора 0,1% нафтизина. Затем мальчик заснул, а проснулся бледный, вялый и с мышечной слабостью.

Медики скорой помощи забрали ребенка в больницу в тяжелом состоянии.

Отмечается, что семья, в которой растет мальчик, полная, благополучная, на учетах не состоит.