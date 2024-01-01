В рязанском минздраве сообщили, что поэту Нурислану Ибрагимову проводят бесплатное лечение по ОМС

Отмечается, что пациенту проведено оперативное лечение. Результат перспективный. Теперь ему предстоит пройти химиотерапию.

В рязанском минздраве сообщили, что поэту Нурислану Ибрагимову проводят бесплатное лечение по ОМС. Об этом сообщило ведомство РЗН.Инфо.

Отмечается, что пациенту проведено оперативное лечение. Результат перспективный. Теперь ему предстоит пройти химиотерапию.

«Лечение бесплатное. По системе ОМС. На что собираются средства детьми для отца, нам не понятно», — заявили в ведомстве.

Напомним, ранее объявили сбор средств на лечение автора слов к гимну Рязани Нурислану Ибрагимову.