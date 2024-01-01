В Рязанской области вновь выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

Зарегистрировали 11.534 случая.

В Рязанской области вновь выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Зарегистрировали 11.534 случая, показатель заболеваемости составил 106,3 на 10 тысяч населения, что выше предыдущей недели на 5,5%.

Большое количество зараженных среди детей школьного возраста и взрослого населения.

По данным лабораторного мониторинга в структуре циркулирующих респираторных вирусов выявлялись вирусы гриппа А, парагриппа, аденовирусы и COVID-19.