В России вырос предельный размер социальных налоговых вычетов
Отмечается, что лимит относится к расходам на лечение, образование, физкультурно-оздоровительные услуги, взносы на негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и страхование жизни, а также оплату прохождения независимой оценки квалификации.
С 1 января 2024 года в России вырос предельный размер социальных налоговых вычетов. Теперь лимит составляет 150 тыс. рублей в год, сообщает Федеральная налоговая служба.
Отмечается, что лимит относится к расходам на лечение, образование, физкультурно-оздоровительные услуги, взносы на негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и страхование жизни, а также оплату прохождения независимой оценки квалификации.
Исключение составляет дорогостоящее лечение — на него ограничений нет.
Кроме того, увеличился лимит по расходам на образование своих детей или подопечных. В 2023 году его размер составлял 50 тысяч рублей, а в 2024 — 110.
Данные изменения будут прописаны в статье 219 Налогового кодекса РФ.