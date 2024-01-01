В России вырос предельный размер социальных налоговых вычетов

Отмечается, что лимит относится к расходам на лечение, образование, физкультурно-оздоровительные услуги, взносы на негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и страхование жизни, а также оплату прохождения независимой оценки квалификации.

С 1 января 2024 года в России вырос предельный размер социальных налоговых вычетов. Теперь лимит составляет 150 тыс. рублей в год, сообщает Федеральная налоговая служба.

Отмечается, что лимит относится к расходам на лечение, образование, физкультурно-оздоровительные услуги, взносы на негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и страхование жизни, а также оплату прохождения независимой оценки квалификации.

Исключение составляет дорогостоящее лечение — на него ограничений нет.

Кроме того, увеличился лимит по расходам на образование своих детей или подопечных. В 2023 году его размер составлял 50 тысяч рублей, а в 2024 — 110.

Данные изменения будут прописаны в статье 219 Налогового кодекса РФ.