Рязанские десантники исполнили мечту школьника из Кременной в ЛНР
Приглашение мальчику вручили лично Дед Мороз и Снегурочка, приехавшие к нему на специальном бронеавтомобиле «Тигр».
Командование и выпускники Рязанского десантного училища исполнили мечту школьника из Кременной в ЛНР и пригласили его на экскурсию в учебное заведение. Об этом сообщает Минобороны России.
«Приглашение мальчику вручили лично Дед Мороз и Снегурочка, приехавшие к нему на специальном бронеавтомобиле «Тигр», — отметили в ведомстве.
Ярослав мечтает стать военным и в письме Деду Морозу написал, что хотел бы побывать в училище ВДВ, о котором узнал от российских десантников, помогавших его семье во время боев за Кременную.