Рязанские десантники исполнили мечту школьника из Кременной в ЛНР

Приглашение мальчику вручили лично Дед Мороз и Снегурочка, приехавшие к нему на специальном бронеавтомобиле «Тигр».

Командование и выпускники Рязанского десантного училища исполнили мечту школьника из Кременной в ЛНР и пригласили его на экскурсию в учебное заведение. Об этом сообщает Минобороны России.

«Приглашение мальчику вручили лично Дед Мороз и Снегурочка, приехавшие к нему на специальном бронеавтомобиле «Тигр», — отметили в ведомстве.

Ярослав мечтает стать военным и в письме Деду Морозу написал, что хотел бы побывать в училище ВДВ, о котором узнал от российских десантников, помогавших его семье во время боев за Кременную.