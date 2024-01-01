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Россиян предупредили о шести магнитных бурях в январе
Она возникает после того, как на Солнце происходит мощный выброс частиц, и они достигают геомагнитного поля Земли.

Всего в январе будет шесть дней неспокойной обстановки в магнитном поле Земли. Об этом пишет «МК».

Магнитная буря возникает после того, как на Солнце происходит мощный выброс частиц, которые достигают геомагнитного поля Земли. Заранее предсказать их можно путем изучения процессов на поверхности звезды.

Прогнозы публикуют гидрометеорологические станции и центры. Согласно данным портала Meteoagent, обстановка в январе будет следующей:

  • 1 января- 3 балла
  • 2 января- 3 балла
  • 8 января — 3 балла
  • 9 января — 3 балла
  • 10 января — 3 балла
  • 23 января — 4 балла