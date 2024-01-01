Российская группировка «Восток» за сутки пресекла 11 попыток ротации подразделений ВСУ

Российская группировка сил «Восток» за сутки пресекла 11 попыток ротации подразделений ВСУ в районах четырех населенных пунктов, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев, пишет ТАСС.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерия при помощи барражирующих боеприпасов «Ланцет» и FPV-дронов уничтожила гаубицу иностранного производства FН-70 во Времевке, гаубицу «Мста-Б» в Антоновке и Д-30 севернее Равнополя.