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На трассе под Петербургом в ДТП погибли два человека, пострадал ребенок

Водитель на «Renault Megane» устроил ДТП на трассе Петербург — Матокса, в результате которого два человека погибли, пострадал ребенок. Об этом сообщил источник РЕН.ТВ.

Инцидент произошел вечером 31 декабря. Мужчина за рулем «Renault Megane» выбрал неправильную скорость, не справился с управлением, выехав на встречную полосу, в результате чего врезался в «Toyota».

"В результате аварии умер водитель Renault Megane и пассажирка, которая находилась в его машине. В Toyota пострадала школьница, которая получила закрытую черепно-мозговую травму. Ее госпитализировали в медучреждение", — сказал собеседник агентства.

Проводится проверка.