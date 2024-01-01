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На трассе Екатеринбург-Серов в ДТП насмерть разбился Герой России Евгений Бушмелев

В ДТП на 174-м километре трассы Екатеринбург — Серов насмерть разбился 44-летний Герой России Евгений Бушмелев. Об этом заявили в управлении ГИБДД по Свердловской области.

Мужчина на «Mitsubishi Lancer», совершая обгон, столкнулся с движущейся навстречу машиной «ВАЗ», в которой был Бушмелев. В результате оба водителя погибли на месте. Еще три пассажира отечественной легковушки госпитализированы.

На сайте полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе отмечается, что Евгений Бушмелев родился в августе 1979 года в Свердловской области. С октября 1999-го он участвовал в боях второй чеченской войны.

При взятии станицы Червленная три часа экипаж поддерживал огнем действия наступавших войск. Во время обстрела противника Бушмелев прорывался на БМП в боевые порядки наступавших войск и вывозил оттуда раненых.