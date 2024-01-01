Какие изменения ждут россиян с 1 января 2024 года

Повышение МРОТ и налоговых вычетов, закон о занятости, господдержка волонтеров и многое другое.

С 1 января 2024 года в России на 18,5% увеличивается минимальный размер оплаты труда — до 19 242 рублей. Также с этого дня на 7,5% вырастут страховые пенсии по старости. Это решение затронет более 32 млн неработающих граждан. Об этом сообщает «RT на русском».

«Все необходимые для поддержки пенсионеров средства уже заложены в проекте федерального бюджета. Дополнительные бюджетные расходы на повышение пенсий в 2024 году составят порядка 234 млрд рублей», — пояснял Вячеслав Володин.

Кроме того, повышается размер социальных налоговых вычетов. Теперь можно будет получить за обучение супруга (супруги) по очной форме.

При этом с денежных выплат к ордену «Родительская слава» и званию «Мать-героиня» не будут взимать НДФЛ.

Помимо этого, в 2024 году на постоянной основе будет действовать механизм каникул для потребительских кредитов, расширяется перечень товаров для детей с пониженной ставкой НДС до 10%, создается инфосистема в сфере сохранения культурных ценностей, вводятся уровни реагирования на лесные пожары.

У родителей будет право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком в случае выхода из декретного отпуска до достижения им возраста полутора лет. Средний размер выплаты составит 17,8 тыс. рублей.

Также с 1 января вступает в силу закон, предусматривающий новое правовое регулирование отношений в сфере занятости населения с учетом современного состояния рынка труда.

В частности, документом систематизируются меры государственной поддержки граждан, ищущих работу.

С нового года систематизируются меры поддержки участников волонтерской деятельности. Им будут оплачивать расходы на медуслуги и обучение, необходимые для добровольческой деятельности, появится единый нагрудный знак.

Кроме того, расширяются цели добровольческой деятельности. Теперь волонтеры будут участвовать в проведении мероприятий по увековечению памяти погибших при защите Отечества и оказывать поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом.

Отмечается, что с 2024 года банки и микрофинансовые организации должны будут рассчитывать для каждого заемщика показатель долговой нагрузки, а при приближении показателя к критическим значениям (свыше 50% от дохода) информировать заемщика о рисках.

С сегодняшнего дня дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, смогут пройти бесплатное повторное обучение по профессии рабочего или должности служащего. Нововведение также затронет детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья.

Им будут выплачивать пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей и ежемесячное пособие в течение всего прохождения повторного обучения.