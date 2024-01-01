ГИБДД: все новогодние праздники полицейские будут проводить массовые рейды по поиску пьяных водителей

Отмечается, что профилактика аварийности с участием пьяных водителей остается одним из приоритетных направлений деятельности Госавтоинспекции.

Все новогодние праздники полицейские будут проводить массовые рейды по поиску пьяных водителей. Об этом ТАСС сообщили в Госавтоинспекции.

«В период новогодних праздников и длительных выходных дней повсеместно на дорогах работают дополнительные наряды ДПС. На постоянной основе проводятся массовые проверки и специальные операции, направленные на предупреждение нарушений и обнаружению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения», — сказали в ведомстве.

Отмечается, что профилактика аварийности с участием пьяных водителей остается одним из приоритетных направлений деятельности Госавтоинспекции.