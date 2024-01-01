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Для рязанцев выпустили метеопредупреждение
2 января в Рязани и местами на территории области ожидается понижение средней суточной температуры воздуха на пять и более градусов, по сравнению с предыдущими сутками.

Во вторник, 2 января, в Рязани и местами на территории области ожидается понижение средней суточной температуры воздуха на пять и более градусов, по сравнению с предыдущими сутками. Об этом сообщает сайт регионального МЧС.

Спасатели предупреждают, что крайне опасно использовать для обогрева неисправные приборы, камины. Отопительные приборы должны находиться на расстоянии не менее метра от легковоспламеняющихся предметов, таких как постельное белье и мебель. Необходимо соблюдать осторожность при использовании печного отопления, своевременно проводить ремонт и следить за их исправностью.