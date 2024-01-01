А что в кино? «Бременские музыканты», «Холоп-2» и другие новинки

Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Семейная комедия из России, основанная на одноименном советском мультфильме «Бременские музыканты». Картина рассказывает о приключениях Трубадура (Тихон Жизневский) и его группы бродячих музыкантов — Кошки (Ирина Горбачева), Пса (Роман Курцын), Петуха (Аскар Нигамедзянов) и Осла (Дмитрий Дюжев). Рейтинг фильма на «Кинопоиске» — 7,3.

«Холоп-2» — продолжение комедии «Холоп» 2019 года, где Гриша в исполнении Милоша Биковича уже сам занимается перевоспитанием новой «мажорки» Кати, которую играет Аглая Тарасова. Сценарий для перевоспитания пишут на основе сказки про Золушку.

«Астроскоп. Смотрим на звезды» — киноконцерт k-pop группы ASTRO, снятый в 2022 году. Для знаменитого коллектива это первый концерт за три года и последний в золотом составе: позже в 2022 году из группы уйдет Роки, а в 2023 году Мунбина, одного из солистов, найдут мертвым.

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