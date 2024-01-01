Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 02
-16°
Срд, 03
-19°
Чтв, 04
-16°
ЦБ USD 89.69 -0.61 30/12
ЦБ EUR 99.19 -1.36 30/12
Нал. USD 90.18 / 93 02/01 08:00
Нал. EUR 99.01 / 101.6 02/01 08:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Какие громкие события произошли в Рязанской области в 2023 году
Редакция РЗН. Инфо составила список событий, которыми з...
6 часов назад
625
Длительный тест-драйв электрического «китайца» Voyah Free на улицах Ря...
Красивые, но непривычные. Так чаще всего говорят о кита...
9 часов назад
821
Скользко и пусто. Фоторепортаж первого дня Рязани в новом году
Утром 1 января 2024 года Рязань опустела. Ночью резко п...
Вчера 10:04
2 784
Как провести новогодние праздники в Рязани и области — список мероприя...
Редакция РЗН. инфо подготовила список представлений, ан...
Вчера 08:41
5 533
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
А что в кино? «Бременские музыканты», «Холоп-2» и другие новинки
Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Семейная комедия из России, основанная на одноименном советском мультфильме «Бременские музыканты». Картина рассказывает о приключениях Трубадура (Тихон Жизневский) и его группы бродячих музыкантов — Кошки (Ирина Горбачева), Пса (Роман Курцын), Петуха (Аскар Нигамедзянов) и Осла (Дмитрий Дюжев). Рейтинг фильма на «Кинопоиске» — 7,3.

«Холоп-2» — продолжение комедии «Холоп» 2019 года, где Гриша в исполнении Милоша Биковича уже сам занимается перевоспитанием новой «мажорки» Кати, которую играет Аглая Тарасова. Сценарий для перевоспитания пишут на основе сказки про Золушку.

«Астроскоп. Смотрим на звезды» — киноконцерт k-pop группы ASTRO, снятый в 2022 году. Для знаменитого коллектива это первый концерт за три года и последний в золотом составе: позже в 2022 году из группы уйдет Роки, а в 2023 году Мунбина, одного из солистов, найдут мертвым.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».