Новости Рязани за 1 января 2024 год
Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Семейная комедия из России, основанная на одноименном советском мультфильме «Бременские музыканты». Картина рассказывает о приключениях Трубадура (Тихон Жизневский) и его группы бродячих музыкантов — Кошки (Ирина Горбачева), Пса (Роман Курцын), Петуха (Аскар Нигамедзянов) и Осла (Дмитрий Дюжев). Рейтинг фильма на «Кинопоиске» — 7,3.
«Холоп-2» — продолжение комедии «Холоп» 2019 года, где Гриша в исполнении Милоша Биковича уже сам занимается перевоспитанием новой «мажорки» Кати, которую играет Аглая Тарасова. Сценарий для перевоспитания пишут на основе сказки про Золушку.
«Астроскоп. Смотрим на звезды» — киноконцерт k-pop группы ASTRO, снятый в 2022 году. Для знаменитого коллектива это первый концерт за три года и последний в золотом составе: позже в 2022 году из группы уйдет Роки, а в 2023 году Мунбина, одного из солистов, найдут мертвым.
Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».
Все новогодние праздники полицейские будут проводить массовые рейды по поиску пьяных водителей. Об этом ТАСС сообщили в Госавтоинспекции.
«В период новогодних праздников и длительных выходных дней повсеместно на дорогах работают дополнительные наряды ДПС. На постоянной основе проводятся массовые проверки и специальные операции, направленные на предупреждение нарушений и обнаружению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения», — сказали в ведомстве.
Отмечается, что профилактика аварийности с участием пьяных водителей остается одним из приоритетных направлений деятельности Госавтоинспекции.
Под Рязанью иномарка съехала с дороги и застряла. Соответствующее видео очевидцы прислали в редакцию РЗН.Инфо.
На размещенных кадрах видно, что легковушку из кювета достает эвакуатор.
Информация о пострадавших не поступала. Подробности устанавливаются.
В Москве задержали женщину, которая подозревается в убийстве своего сожителя. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на СК России.
По версии следователей, подозреваемая находилась в квартире дома на Шипиловской улице. Во время ссоры она нанесла своему сожителю удар ножом в шею. От полученных травм 50-летний мужчина скончался на месте происшествия.
Женщину задержали.
В понедельник, 1 января, уровень воды в Оке в районе рязанского гидропоста составил +94 сантиметра выше нулевой отметки. За прошедшие сутки он повысился на 12 см. Об этом сообщает сайт AllRivers.info.
Отмечается, что этот показатель на 182 см больше средних значений, и на восемь см выше предыдущего рекорда, установленного в 2014 году.
В Иркутской области 42-летний мужчина отрубил голову 68-летнему отчиму. ОБ этом пишут «Плохие новости».
Отмечается, что они вместе распивали спиртные напитки и вскоре произошел конфликт. В ходе него пасынок достал нож и ударил в шею своего отчима. После этого он отсек ему голову и попытался скрыть следы преступления.
Подозреваемого задержали через 3 часа после преступления. Теперь ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.
В мэрии прокомментировали случай с горящей маршруткой на улице Большой в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе администрации РЗН.Инфо.
Автобус маршрута 41 М² загорелся на конечной остановке «Микрорайон № 1» в Дашково-Песочне.
«Водитель пытался потушить огнетушителями — не получилось, с соседних автобусов тоже приносили огнетушители. В итого приехали пожарные. Автобус в течение пары часов уберут с остановки», — отметили в мэрии.
Напомним, ранее в МЧС рассказали подробности тушения маршрутки.
Шесть населенных пунктов Рязанского района остались без света. Об этом сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на читателей.
По информации администрации Заборьевского сельского поселения, в населенных пунктах Ласково, Ласковский, Передельцы, Требухино, Отводное и Кельцы после 18:00 отключили электричество.
Причина — снятие ветки с проводов.
В понедельник, 1 января, в Клепиковском районе произошло ДТП. Об этом сообщает «RZN.LIFE».
На размещенных кадрах видно, что фура была загружена досками, съехала с дороги и опрокинулась в кювет.
Информация о пострадавших не поступала. Подробности устанавливаются.
Двое детей провалились под лед на реке Городня в селе Киверичи Тверской области. Об этом сообщила прокуратура региона, пишет ТАСС.
«Установлено, что двое малолетних детей, находясь недалеко от реки, оступились и упали в воду. Одного из них — четырехлетнего мальчика — успел извлечь очевидец, после чего он был доставлен в медицинское учреждение, второго ребенка вытащить из воды не удалось», — говорится в сообщении.
Тело девочки еще не нашли.
Пациента из Шилова санавиацией доставили в рязанский кардиодиспансер. Об этом сообщает группа БСМП «ВКонтакте».
Отмечается, что в понедельник, 1 января, на посадочной площадке больницы скорой медицинской помощи приземлился вертолет санитарной авиации с пациентом из Шилова.
Затем машиной медицины катастроф больного доставили в кардиодиспансер.
В Рязани администратор сауны выгнала посетителей, не дав дождаться им такси в помещении. Об этом рязанка рассказала РЗН.Инфо.
Инцидент произошел в пятницу, 29 декабря.
«В сауне „Саванна“ отвратительное отношение администратора (при входе сидит). После посещения мы с мокрыми волосами вызвали такси и хотели подождать, но она сказала что „здесь не вокзал, идите отсюда“», — сообщила девушка.
ВСУ еще три раза обстреляли поселок Красное Белгородской области из минометов. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, один из снарядов попал в комнату жилого дома, где находился ребенок. Он чудом остался жив. Семья в безопасности, ее разместили в Шебекино.
Отмечается, что один человек погиб и еще один получил ранение.
Гладков сообщил, что также ВСУ выпустили снаряд по хутору Церковный, пять снарядов по селу Устинка, 15 гранатометных выстрелов по селу Красный хутор. Обстрелу подвергся и город Шебекино.
В Санкт-Петербурге годовалый ребенок выпил пузырек нафтизина и попал в больницу в тяжелом состоянии, сообщил источник РЕН.ТВ.
По данным собеседника, ребенок самостоятельно смог выпить неизвестное количество раствора 0,1% нафтизина. Затем мальчик заснул, а проснулся бледный, вялый и с мышечной слабостью.
Медики скорой помощи забрали ребенка в больницу в тяжелом состоянии.
Отмечается, что семья, в которой растет мальчик, полная, благополучная, на учетах не состоит.