Новости Рязани за 1 января 2024 год

А что в кино? «Бременские музыканты», «Холоп-2» и другие новинки

Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе. Семейная комедия из России, основанная на одноименном советском мультфильме «Бременские музыканты». Картина рассказывает о приключениях Трубадура (Тихон Жизневский) и его группы бродячих музыкантов — Кошки (Ирина Горбачева), Пса (Роман Курцын), Петуха (Аскар Нигамедзянов) и Осла (Дмитрий Дюжев). Рейтинг фильма на «Кинопоиске» — 7,3. «Холоп-2» — продолжение комедии «Холоп» 2019 года, где Гриша в исполнении Милоша Биковича уже сам занимается перевоспитанием новой «мажорки» Кати, которую играет Аглая Тарасова. Сценарий для перевоспитания пишут на основе сказки про Золушку. «Астроскоп. Смотрим на звезды» — киноконцерт k-pop группы ASTRO, снятый в 2022 году. Для знаменитого коллектива это первый концерт за три года и последний в золотом составе: позже в 2022 году из группы уйдет Роки, а в 2023 году Мунбина, одного из солистов, найдут мертвым. Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».

ГИБДД: все новогодние праздники полицейские будут проводить массовые рейды по поиску пьяных водителей

Отмечается, что профилактика аварийности с участием пьяных водителей остается одним из приоритетных направлений деятельности Госавтоинспекции.

Все новогодние праздники полицейские будут проводить массовые рейды по поиску пьяных водителей. Об этом ТАСС сообщили в Госавтоинспекции. «В период новогодних праздников и длительных выходных дней повсеместно на дорогах работают дополнительные наряды ДПС. На постоянной основе проводятся массовые проверки и специальные операции, направленные на предупреждение нарушений и обнаружению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения», — сказали в ведомстве. Отмечается, что профилактика аварийности с участием пьяных водителей остается одним из приоритетных направлений деятельности Госавтоинспекции.

Под Рязанью иномарка съехала с дороги и застряла

На размещенных кадрах видно, что легковушку из кювета достает эвакуатор.

Под Рязанью иномарка съехала с дороги и застряла. Соответствующее видео очевидцы прислали в редакцию РЗН.Инфо. На размещенных кадрах видно, что легковушку из кювета достает эвакуатор. Информация о пострадавших не поступала. Подробности устанавливаются.

В Москве 35-летняя женщина зарезала возлюбленного

В Москве задержали женщину, которая подозревается в убийстве своего сожителя. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на СК России. По версии следователей, подозреваемая находилась в квартире дома на Шипиловской улице. Во время ссоры она нанесла своему сожителю удар ножом в шею. От полученных травм 50-летний мужчина скончался на месте происшествия. Женщину задержали.

Уровень воды в Оке 1 января побил рекорд, установленный в 2014 году

В районе рязанского гидропоста он составил +94 сантиметра выше нулевой отметки.

В понедельник, 1 января, уровень воды в Оке в районе рязанского гидропоста составил +94 сантиметра выше нулевой отметки. За прошедшие сутки он повысился на 12 см. Об этом сообщает сайт AllRivers.info. Отмечается, что этот показатель на 182 см больше средних значений, и на восемь см выше предыдущего рекорда, установленного в 2014 году.

В Иркутской области мужчина отрубил голову отчиму

В Иркутской области 42-летний мужчина отрубил голову 68-летнему отчиму. ОБ этом пишут «Плохие новости». Отмечается, что они вместе распивали спиртные напитки и вскоре произошел конфликт. В ходе него пасынок достал нож и ударил в шею своего отчима. После этого он отсек ему голову и попытался скрыть следы преступления. Подозреваемого задержали через 3 часа после преступления. Теперь ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

В мэрии прокомментировали случай с горящей маршруткой на улице Большой в Рязани

Автобус маршрута 41 М² загорелся на конечной остановке «Микрорайон № 1» в Дашково-Песочне.

В мэрии прокомментировали случай с горящей маршруткой на улице Большой в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе администрации РЗН.Инфо. Автобус маршрута 41 М² загорелся на конечной остановке «Микрорайон № 1» в Дашково-Песочне. «Водитель пытался потушить огнетушителями — не получилось, с соседних автобусов тоже приносили огнетушители. В итого приехали пожарные. Автобус в течение пары часов уберут с остановки», — отметили в мэрии. Напомним, ранее в МЧС рассказали подробности тушения маршрутки.

Шесть населенных пунктов Рязанского района остались без света

Причина — снятие ветки с проводов.

Шесть населенных пунктов Рязанского района остались без света. Об этом сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на читателей. По информации администрации Заборьевского сельского поселения, в населенных пунктах Ласково, Ласковский, Передельцы, Требухино, Отводное и Кельцы после 18:00 отключили электричество. Причина — снятие ветки с проводов.

В Клепиковском районе опрокинулась фура

Подробности устанавливаются.

В понедельник, 1 января, в Клепиковском районе произошло ДТП. Об этом сообщает «RZN.LIFE». На размещенных кадрах видно, что фура была загружена досками, съехала с дороги и опрокинулась в кювет. Информация о пострадавших не поступала. Подробности устанавливаются.

В Тверской области двое детей провалились под лед на реке Городня

Двое детей провалились под лед на реке Городня в селе Киверичи Тверской области. Об этом сообщила прокуратура региона, пишет ТАСС. «Установлено, что двое малолетних детей, находясь недалеко от реки, оступились и упали в воду. Одного из них — четырехлетнего мальчика — успел извлечь очевидец, после чего он был доставлен в медицинское учреждение, второго ребенка вытащить из воды не удалось», — говорится в сообщении. Тело девочки еще не нашли.

Пациента из Шилова санавиацией доставили в рязанский кардиодиспансер

Отмечается, что в понедельник, 1 января, на посадочной площадке БСМП приземлился вертолет санитарной авиации. Затем машиной медицины катастроф больного доставили в кардиодиспансер.

Пациента из Шилова санавиацией доставили в рязанский кардиодиспансер. Об этом сообщает группа БСМП «ВКонтакте». Отмечается, что в понедельник, 1 января, на посадочной площадке больницы скорой медицинской помощи приземлился вертолет санитарной авиации с пациентом из Шилова. Затем машиной медицины катастроф больного доставили в кардиодиспансер.

В Рязани администратор сауны выгнала посетителей, не дав дождаться им такси в помещении

Инцидент произошел в пятницу, 29 декабря.

В Рязани администратор сауны выгнала посетителей, не дав дождаться им такси в помещении. Об этом рязанка рассказала РЗН.Инфо. Инцидент произошел в пятницу, 29 декабря. «В сауне „Саванна“ отвратительное отношение администратора (при входе сидит). После посещения мы с мокрыми волосами вызвали такси и хотели подождать, но она сказала что „здесь не вокзал, идите отсюда“», — сообщила девушка.

ВСУ снова обстреляли из минометов Белгородскую область

ВСУ еще три раза обстреляли поселок Красное Белгородской области из минометов. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, один из снарядов попал в комнату жилого дома, где находился ребенок. Он чудом остался жив. Семья в безопасности, ее разместили в Шебекино. Отмечается, что один человек погиб и еще один получил ранение. Гладков сообщил, что также ВСУ выпустили снаряд по хутору Церковный, пять снарядов по селу Устинка, 15 гранатометных выстрелов по селу Красный хутор. Обстрелу подвергся и город Шебекино.

В Санкт-Петербурге годовалый ребенок выпил пузырек нафтизина и попал в больницу в тяжелом состоянии