Новости Рязани за январь 2024 года
В Кстовском районе Нижегородской области рухнул дрон ВСУ. Об этом сообщил Mash.
БПЛА летел со стороны Рязани на «крайне малой высоте». Его обнаружили недалеко от дороги между селами Чернуха и Старые Ключищи.
При падении его боевая часть не сработала.
Жители Рязани пожаловались на худую крышу на улице Горького, 15. Пост об этом опубликован в группе «ЧП и ДТП Рязань».
Жители отмечают, что крыша течет уже не первый год. Ремонт обещали сделать в 2023 году, однако его так и не было."Неоднократные обращения с жалобами в ЖЭУ 21 и ЖилИнспекцию не дали никаких результатов. Жил Инспекция после проверки, и составления акта о затоплении квартир официально ответила письмом, что ремонт крыши будет произведен в 2023 году, но его так и не было. Руководство ЖЭУ 21 не принимает телефонные звонки с номеров жильцов дома. На телефонные звонки с других номеров отвечает, что «вы к квартире не имеете отношения, жалобу принимать не будем». Акты о затоплении, которые по закону должны предоставлять в течение 12 часов с момента затопления, приходят подписывать через три недели, причем звонить и напоминать нужно каждый день", — рассказали жильцы.
В Москве боец джиу-джитсу проломил голову 17-летнему школьнику. Об этом сообщили в Telegram-канале «Газета.Ru».
Подросток вместе с друзьями пинал припаркованные автомобили. 38-летний спортсмен сделал им замечание по этому поводу, но его проигнорировали. Тогда мужчина решил решить вопрос силой.
В результате боец проломил одному из подростков череп. Врачи зафиксировали у него черепно-мозговую травму и ушиб мозга.
Спортсмена задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Ему грозит до 10 лет колонии.
Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил о новом наступлении. Об этом пишет RT со ссылкой на The Telegraph.
«Мы делаем ход, противник делает ход. Теперь их очередь», — приводят журналисты слова Буданова.
Также он добавил, что украинские войска будут наступать весной.
В Рязани пожаловались на нерасчищенные от снега дороги в Приокском. Пост об этом появился 31 января в Telegram-канале «Рязань».
"Дорога к детскому саду выглядит вот так. Не чистят вторую неделю, на так называемой пешеходной части стоят машины, по этому родители с детьми вынуждены ходить по проезжей части! Дети маленькие, ноги высоко поднять не могут. Про санки и ватрушки и говорить не чего, только человек обладающий Мега силой там провезти их сможет!" - негодует житель.
Ранее на нерасчищенные дороги пожаловались жители Шлакова.
В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Международный суд ООН отказался признавать Россию «государством-агрессором». Информация опубликована на сайте ведомства.
«Международный суд не пошел на поводу у Киева и принципиально отказался признать Россию «государством-агрессором, — говорится в сообщении министерства.
Суд также отверг украинские заявление о том, что ДНР И ЛНР являются террористическими организациями.
Аналитики направления кибербезопасности МТС RED рассказали, что в России за вторую половину 2023 года самая долгая DDoS-атака была в августе и длилась 25 часов. Велась она на организацию финансовой сферы. Атака достигала скорости более 100 гигабит в секунду.
По словам специалистов, во втором полугодии прошлого года сервис отразил свыше 3800 DDoS-атак на веб-ресурсы компаний- это больше на 80%, чем в первом полугодии. Начиная с августа или сентября злоумышленники наращивали активность, и к концу года ежемесячный объем кибератак достиг пика.
Такие атаки чаще всего совершались на компании промышленной отрасли — 23% всех отраженных атак пришлось на них, а также на IT-компании и банки. Реже всего хакеры пытались атаковать образовательные организации — в 2% случаев.
«DDoS-атаки имеют целью нарушить работу основных процессов компании и сделать невозможным функционирование сайта и иных цифровых платформ. Современные технологии научились справляться с подобными воздействиями. Находящаяся под атакой компания запускает защиту и мусорный поток сразу блокируется. При этом активируется режим постоянного мониторинга. При следующем обнаружении аномалии фильтрация трафика стартует в течение нескольких секунд и работа цифровых систем компании уже не прерывается», — рассказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.
Фото МТС
В Щелково подростки избили 14-летнюю девочку на коньках и выложили видео в соцсети. Об этом пишет Telegram-канал «МРАК».
Подростки преградили дорогу шедшей в коньках школьнице, а потом один из школьников кинул на тротуар фаер и с силой ударил девочку ногой в живот. Она пыталась убежать, но нападавшие догоняли ее и продолжили избивать.
Личности попавших на видео подростков установлены. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
ВСУ атаковали 20 авиационными управляемыми ракетами объекты на территории России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
Средства ПВО уничтожили 17 украинских ракет над акваторией Черного моря и еще три над Крымским полуостровом.
Обломки боеприпасов упали на территории воинской части в районе Любимовки в Крыму, авиационная техника не повреждена.
В России цены на куриные яйца снизились на 1%. Это следует из данных Росстата за 23-29 января.
В то же время мясо кур подешевело на 0,5%.
Отмечается, что неделей ранее (с 16 по 22 января) также наблюдалось снижение цен на яйца и мясо кур — на 1,4% и 0,8% соответственно.
Двое мужчин и женщина погибли в частном доме в Ленинградской области, отравившись бытовым газом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный СК.
Отмечается, что видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. Предварительно, их смерть наступила в результате отравления бытовым газом. Предполагаемая давность наступления смерти — около семи дней.
«При осмотре места происшествия в доме обнаружен газовый баллон с открытым краном», — сообщили в ведомстве.
В России по итогам 2023 года выросло производство легковых авто. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Росстата.
В прошлом году произвели 537,1 тысяч легковушек, что на 19% больше, чем в 2022 году.
Вместе с тем выпуск грузовиков увеличился на 19,3%. В 2023 году было создано 167,6 тысяч большегрузов.
Производство автобусов массой более пяти тонн также выросло — на 10,9% и составило 14,1 тысяч штук.
Количество автобусов массой менее пяти тонн достигло 23 тысяч штук, что на 67,9% больше по сравнению с прошлым годом.
Российские инженеры разработали модель одноместного летательного аппарата «Пчелка» с низким расходом топлива, его можно будет использовать, например, как такси или каршеринг, сообщили РИА Новости в Национальной технологической инициативе.
«Российские инженеры разработали одноместный летательный аппарат для городской аэромобильности „Пчелка“, который представляет собой гибрид автожира и бикоптера», — рассказали разработчики.
Благодаря вертикальному взлету и посадке, а также способности безопасно приземлиться при отказе двигателей, аппарат сможет использоваться в городе, а наличие автопилота освободит от необходимости прав на его управление.
«Использовать такие аппараты смогут граждане для индивидуального перемещения, как такси или как каршеринг. В режиме беспилотного такси — пассажир садится в него, на дисплее выбирает точку пункта назначения, и аппарат доставляет его до места. Также им можно будет управлять в ручном режиме, но это потребует от пассажира получения удостоверения пилота на управление воздушным средством», — заключил лидер проекта Александр Осинин.
Преимуществами является низкий расход топлива и высокий уровень безопасности полета по сравнению с мультикоптерами и вертолетами.
Изобретение запатентовано.
Пропавшего в Рязани 40-летнего мужчину нашли живым. Об этом сообщил ПСО «ЛизаАлерт».
Подробности поисков не разглашаются.
Напомним, что информации о местонахождении Артема Боровикова не было с 13 января.