Новости Рязани за январь 2024 года

В Нижегородской области рухнул дрон ВСУ, летевший со стороны Рязани

В Кстовском районе Нижегородской области рухнул дрон ВСУ. Об этом сообщил Mash. БПЛА летел со стороны Рязани на «крайне малой высоте». Его обнаружили недалеко от дороги между селами Чернуха и Старые Ключищи. При падении его боевая часть не сработала.

Рязанцы пожаловались на протекающую крышу дома на улице Горького

Жители Рязани пожаловались на худую крышу на улице Горького, 15. Пост об этом опубликован в группе «ЧП и ДТП Рязань». Жители отмечают, что крыша течет уже не первый год. Ремонт обещали сделать в 2023 году, однако его так и не было."Неоднократные обращения с жалобами в ЖЭУ 21 и ЖилИнспекцию не дали никаких результатов. Жил Инспекция после проверки, и составления акта о затоплении квартир официально ответила письмом, что ремонт крыши будет произведен в 2023 году, но его так и не было. Руководство ЖЭУ 21 не принимает телефонные звонки с номеров жильцов дома. На телефонные звонки с других номеров отвечает, что «вы к квартире не имеете отношения, жалобу принимать не будем». Акты о затоплении, которые по закону должны предоставлять в течение 12 часов с момента затопления, приходят подписывать через три недели, причем звонить и напоминать нужно каждый день", — рассказали жильцы.

В Москве боец джиу-джитсу проломил череп 17-летнему школьнику

В Москве боец джиу-джитсу проломил голову 17-летнему школьнику. Об этом сообщили в Telegram-канале «Газета.Ru». Подросток вместе с друзьями пинал припаркованные автомобили. 38-летний спортсмен сделал им замечание по этому поводу, но его проигнорировали. Тогда мужчина решил решить вопрос силой. В результате боец проломил одному из подростков череп. Врачи зафиксировали у него черепно-мозговую травму и ушиб мозга. Спортсмена задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Ему грозит до 10 лет колонии.

Минобороны Украины: ВСУ пойдут в новое наступление весной

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил о новом наступлении. Об этом пишет RT со ссылкой на The Telegraph. «Мы делаем ход, противник делает ход. Теперь их очередь», — приводят журналисты слова Буданова. Также он добавил, что украинские войска будут наступать весной.

Жители Приокского пожаловались, что детям сложно ходить по нерасчищенным дорогам

В Рязани пожаловались на нерасчищенные от снега дороги в Приокском. Пост об этом появился 31 января в Telegram-канале «Рязань». "Дорога к детскому саду выглядит вот так. Не чистят вторую неделю, на так называемой пешеходной части стоят машины, по этому родители с детьми вынуждены ходить по проезжей части! Дети маленькие, ноги высоко поднять не могут. Про санки и ватрушки и говорить не чего, только человек обладающий Мега силой там провезти их сможет!" - негодует житель. Ранее на нерасчищенные дороги пожаловались жители Шлакова.

МИД РФ: суд ООН отказался признавать Россию государством-агрессором

Также отверг украинские заявление о том, что ДНР И ЛНР являются террористическими организациями.

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Международный суд ООН отказался признавать Россию «государством-агрессором». Информация опубликована на сайте ведомства. «Международный суд не пошел на поводу у Киева и принципиально отказался признать Россию «государством-агрессором, — говорится в сообщении министерства. Суд также отверг украинские заявление о том, что ДНР И ЛНР являются террористическими организациями.

Аналитики рассказали, что самая долгая DDoS-атака в России длилась 25 часов

Самая долгая DDoS-атака в России длилась 25 часов, об этом рассказали аналитики сервиса кибербезопасности МТС RED. По словам специалистов, во втором полугодии 2023 года сервис отразил свыше 3800 DDoS-атак на веб-ресурсы компаний — это больше на 80%, чем в первом полугодии. По словам директора филиала МТС в Рязанской области Александра Ляка, DDoS-атаки нарушают и останавливают работу сайтов, инфраструктуры компаний порой на длительное время. Современные технологии позволяю ставить заслон подобным мусорным потокам, и при последующих атаках работа сайтов и других цифровых платформ уже не прерывается.

Аналитики направления кибербезопасности МТС RED рассказали, что в России за вторую половину 2023 года самая долгая DDoS-атака была в августе и длилась 25 часов. Велась она на организацию финансовой сферы. Атака достигала скорости более 100 гигабит в секунду. По словам специалистов, во втором полугодии прошлого года сервис отразил свыше 3800 DDoS-атак на веб-ресурсы компаний- это больше на 80%, чем в первом полугодии. Начиная с августа или сентября злоумышленники наращивали активность, и к концу года ежемесячный объем кибератак достиг пика. Такие атаки чаще всего совершались на компании промышленной отрасли — 23% всех отраженных атак пришлось на них, а также на IT-компании и банки. Реже всего хакеры пытались атаковать образовательные организации — в 2% случаев. «DDoS-атаки имеют целью нарушить работу основных процессов компании и сделать невозможным функционирование сайта и иных цифровых платформ. Современные технологии научились справляться с подобными воздействиями. Находящаяся под атакой компания запускает защиту и мусорный поток сразу блокируется. При этом активируется режим постоянного мониторинга. При следующем обнаружении аномалии фильтрация трафика стартует в течение нескольких секунд и работа цифровых систем компании уже не прерывается», — рассказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк. Фото МТС

В Подмосковье подростки избили девочку на коньках

В Щелково подростки избили 14-летнюю девочку на коньках и выложили видео в соцсети. Об этом пишет Telegram-канал «МРАК». Подростки преградили дорогу шедшей в коньках школьнице, а потом один из школьников кинул на тротуар фаер и с силой ударил девочку ногой в живот. Она пыталась убежать, но нападавшие догоняли ее и продолжили избивать. Личности попавших на видео подростков установлены. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Над Крымом сбили 20 украинских ракет

Обломки боеприпасов упали на территории воинской части в районе Любимовки.

ВСУ атаковали 20 авиационными управляемыми ракетами объекты на территории России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны России. Средства ПВО уничтожили 17 украинских ракет над акваторией Черного моря и еще три над Крымским полуостровом. Обломки боеприпасов упали на территории воинской части в районе Любимовки в Крыму, авиационная техника не повреждена.

Росстат: в России снизилась цена на яйца

И мясо кур.

В России цены на куриные яйца снизились на 1%. Это следует из данных Росстата за 23-29 января. В то же время мясо кур подешевело на 0,5%. Отмечается, что неделей ранее (с 16 по 22 января) также наблюдалось снижение цен на яйца и мясо кур — на 1,4% и 0,8% соответственно.

В Ленинградской области три человека насмерть отравились газом

Двое мужчин и женщина погибли в частном доме в Ленинградской области, отравившись бытовым газом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный СК. Отмечается, что видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. Предварительно, их смерть наступила в результате отравления бытовым газом. Предполагаемая давность наступления смерти — около семи дней. «При осмотре места происшествия в доме обнаружен газовый баллон с открытым краном», — сообщили в ведомстве.

В России в 2023 году выпуск легковых авто увеличился на 19%

Также увеличилось количество грузовиков и автобусов.

В России по итогам 2023 года выросло производство легковых авто. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Росстата. В прошлом году произвели 537,1 тысяч легковушек, что на 19% больше, чем в 2022 году. Вместе с тем выпуск грузовиков увеличился на 19,3%. В 2023 году было создано 167,6 тысяч большегрузов. Производство автобусов массой более пяти тонн также выросло — на 10,9% и составило 14,1 тысяч штук. Количество автобусов массой менее пяти тонн достигло 23 тысяч штук, что на 67,9% больше по сравнению с прошлым годом.

Российские ученые разработали модель летающего такси

Изобретение запатентовано.

Российские инженеры разработали модель одноместного летательного аппарата «Пчелка» с низким расходом топлива, его можно будет использовать, например, как такси или каршеринг, сообщили РИА Новости в Национальной технологической инициативе. «Российские инженеры разработали одноместный летательный аппарат для городской аэромобильности „Пчелка“, который представляет собой гибрид автожира и бикоптера», — рассказали разработчики. Благодаря вертикальному взлету и посадке, а также способности безопасно приземлиться при отказе двигателей, аппарат сможет использоваться в городе, а наличие автопилота освободит от необходимости прав на его управление. «Использовать такие аппараты смогут граждане для индивидуального перемещения, как такси или как каршеринг. В режиме беспилотного такси — пассажир садится в него, на дисплее выбирает точку пункта назначения, и аппарат доставляет его до места. Также им можно будет управлять в ручном режиме, но это потребует от пассажира получения удостоверения пилота на управление воздушным средством», — заключил лидер проекта Александр Осинин. Преимуществами является низкий расход топлива и высокий уровень безопасности полета по сравнению с мультикоптерами и вертолетами. Изобретение запатентовано.

Пропавшего в Рязани 40-летнего мужчину нашли живым

Напомним, что информации о местонахождении Артема Боровикова не было с 13 января.