Жителя Ряжска убили во время конфликта из-за девушки

34-летнего жителя Ряжска убил приезжий из Ставрополя.

Жителя Ряжска убили во время конфликта из-за девушки. Как рассказали в пресс-службе регионального следкома, 34-летнего жителя Ряжска убил приезжий из Ставрополя.

В ночь на субботу, 9 сентября, между ним и ряжцем произошел конфликт из-за девушки, во время которого ставрополец ударил местного жителя в голову.

Пострадавший скончался.

Сейчас все обстоятельства смерти мужчины устанавливаются, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, о гибели мужчины в Ряжске РЗН. Инфо рассказали очевидцы. По их словам, Евгений Ц. получил удар в висок от мужчины неславянской внешности.