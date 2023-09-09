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В России хотят установить потолок розничных цен на бензин

Депутаты Госдумы внесли законопроект, который дает Правительству возможности установить предельные цены на бензин и дизельное топливо. Соответствующий документ опубликовали 8 сентября.

«В целях стабилизации розничных цен на автомобильный бензин и дизельное топливо правительство России устанавливает на данные виды товаров предельно допустимые розничные цены», — говорится в законопроекте.

Согласно поправкам, время действия предельных цен не может составлять менее чем три года и более пяти лет. В пояснительной записке отмечается, что в текущих условиях документ «представляется обоснованным и оправданным».

В документе указывается, что власти уже предпринимали подобные меры в 2018 году.

Ранее рязанцы неоднократно жаловались на повышение цен на бензин