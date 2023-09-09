Синоптик Тишковец: европейскую часть России ожидают три бабьих лета

Осенью европейскую часть России ожидают несколько волн тепла. Такую погоду россиянам пообещал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет Sputnik. По словам Тишковца, переход от метеорологического лета к метеорологической осени в 2023 году произойдет очень плавно. Сентябрь в европейской части окажется на два градуса теплее нормы, в октябре температурный фон продолжит быть выше обычного.

«Впереди нас ждет не одна волна бабьего лета — молодое, классическое и старое, которые будут с разными временными интервалами прокатываться по территории нашей страны», — отметил синоптик.

Он добавил, что «молодое бабье лето» обычно бывает в конце августа и начале сентября, классическое — в середине сентября, а старое — в первой половине октября. В октябре температурный фон будет оставаться выше нормы.