Путин призвал жителей России принять участие в выборах

Владимир Путин призвал россиян принять участие в выборах. В субботу, 9 сентября, президент записал соответствующее обращение.

Глава государства отметил, что выборы — это возможность влиять на будущее своего города, поселка, страны в целом. Путин подчеркнул, что процесс голосования организован максимально удобно, в частности благодаря электронному голосованию.

Напомним, в Рязанской области до 10 сентября проголосовать можно проголосовать на выборах в органы местного самоуправления, а также на дополнительных выборах депутата Рязанской областной Думы по одномандатному избирательному округу № 10.