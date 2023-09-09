Путин назвал фантастикой достижения России в ядерной сфере

Владимир Путин назвал фантастикой достижения России в ядерной сфере. Об этом в пятницу, 8 сентября, заявил президент на встрече с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра в Сарове.

Путин так прокомментировал новый проект по физике высоких плотностей энергии, которым занимаются местные ученые. Глава государства заявил, что эта работа важна для обороноспособности страны.

«Я понимаю, насколько это важно и для экономики, и для народного хозяйства, и для повышения обороноспособности страны, с некоторыми достижениями в этой сфере я знаком», — отметил президент.

Он подчеркнул, что федеральному ядерному центру в Сарове в военных разработках нет равных.

Напомним, 8 сентября Путин посетил Нижегородскую область.