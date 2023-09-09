Представители рязанского избиркома отправились для надомного голосования к умершему

В своей объяснительной председатель УИК № 995 подтвердила, что избиратель умер.

Представители рязанского избиркома отправились для надомного голосования к умершему человеку. О ЧП в своем Telegram-канале рассказал депутат гордумы Алексей Захаров.

«Уик 995, заявку на голосование на дому подал человек… который умер в 2022 году!», — написал Захаров.

В своей объяснительной председатель УИК № 995 подтвердила, что избиратель умер.

Выяснилось это, когда комиссия приехала к умершему избирателю домой.

«На электронную почту были получены данные по избирателям, которые хотят проголосовать вне помещения для голосования. Данные по единым спискам не были проведены и были внесены в „Реестр заявлений о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования“. При выезде комиссии для проведения голосования выяснилось, что человек умер. Бюллетень по адресу выдан не был», — говорится в объяснительной.