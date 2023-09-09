Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 10
21°
Пнд, 11
20°
Втр, 12
20°
ЦБ USD 97.92 -0.28 09/09
ЦБ EUR 104.89 -0.39 09/09
Нал. USD 95.1 / 98.2 08/09 17:37
Нал. EUR 95.1 / 98.2 08/09 17:37
Новости
Итоги года New
Публикации
«Единая Россия» меняет к лучшему облик Рязани
В Рязанской области при поддержке «Единой России» реали...
18 августа 17:25
3 231
Сильная команда «Единой России» на выборах в Рязанскую гордуму
8-10 сентября пройдут выборы в Рязанскую городскую Думу...
31 августа 18:48
6 628
Скромное обаяние мандата. Почему рязанцы рвутся в депутаты гордумы
Меньше, чем через две недели состоятся выборы депутатов...
31 августа 14:57
6 577
Семья из Рязанской области четыре года пытается доказать свою невиновн...
Четыре года назад, 22 июня 2019 года, на трассе в Пронс...
30 августа 11:35
10 620
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Представители рязанского избиркома отправились для надомного голосования к умершему
В своей объяснительной председатель УИК № 995 подтвердила, что избиратель умер.

Представители рязанского избиркома отправились для надомного голосования к умершему человеку. О ЧП в своем Telegram-канале рассказал депутат гордумы Алексей Захаров.

«Уик 995, заявку на голосование на дому подал человек… который умер в 2022 году!», — написал Захаров.

В своей объяснительной председатель УИК № 995 подтвердила, что избиратель умер.

Выяснилось это, когда комиссия приехала к умершему избирателю домой.

«На электронную почту были получены данные по избирателям, которые хотят проголосовать вне помещения для голосования. Данные по единым спискам не были проведены и были внесены в „Реестр заявлений о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования“. При выезде комиссии для проведения голосования выяснилось, что человек умер. Бюллетень по адресу выдан не был», — говорится в объяснительной.