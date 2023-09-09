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Председатель Рязанской облдумы Аркадий Фомин проголосовал на выборах в гордуму
Спикер облдумы пришел на избирательный участок в лицее № 4.

Председатель Рязанской облдумы Аркадий Фомин проголосовал на выборах в гордуму. Как сообщает пресс-служба заксобрания, спикер облдумы пришел на избирательный участок в лицее № 4.

«Мне очень важно, как будет развиваться Рязанская область, как будет развиваться город Рязань. Я, в первую очередь, опираюсь на те программы и программные заявления, которые действительно реализуемы, которые имеют под собой основу. У нас есть все возможности, необходимый экономический потенциал для того, чтобы качественно изменить нашу жизнь, чтобы в наш город хотелось приезжать гостям, а рязанцам было комфортно и удобно здесь жить, учиться, работать, растить детей, отдыхать», — привела пресс-служба слова Аркадия Фомина.

Спикер регионального парламента напомнил, что процедура голосования стартовала 8 сентября и продлится до воскресенья.

«Каждый сможет найти время, чтобы прийти на избирательный участок и выбрать кандидатов, политические партии, которые будут представлять интересы жителей в Рязанской городской Думе в течение пяти лет. Процесс организован на высоком уровне, созданы достойные условия и для избирателей, и для работы избирательных комиссий, и для наблюдателей. Я уверен, что голосование пройдет в строгом соответствии с законом», — отметил Аркадий Фомин.