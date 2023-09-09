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Песков: все условия возобновления зерновой сделки известны и выполнимы

Условия для возобновления зерновой сделки Западу хорошо известны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет 9 сентября РИА Новости.

Он отметил, что Запад планирует открыть SWIFT для дочерней компании Россельхозбанка, однако в условиях, поставленных Россией, говорилось о самом банке.

«Речь идет о том, что нужно вернуться к основам тех договоренностей, которые были изначально и которые нам очень давно обещали выполнить», — подчеркнул пресс-секретарь.

По его словам, зерновая сделка возобновится после выполнения условий, касающихся России.