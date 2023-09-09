Облизбирком: явка во втором дне голосования на выборах в рязанскую гордуму составила 13, 32%
Рязанский облизбирком опубликовал данные о явке избирателей после закрытия участков второго дня голосования.
Рязанский облизбирком опубликовал данные о явке избирателей после закрытия участков второго дня голосования.
В целом по региону — 22,27%;
на выборах в рязанскую гордуму — 13,32%;
в 10-м областном одномандатном округе — 34,78%.
Напомним, голосования в 2023 году проходят три дня. Завершатся выборы в воскресенье, 10 сентября. Участки открыты с 8:00 до 20:00.