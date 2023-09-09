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Облизбирком: явка во втором дне голосования на выборах в рязанскую гордуму составила 13, 32%
Рязанский облизбирком опубликовал данные о явке избирателей после закрытия участков второго дня голосования.

Рязанский облизбирком опубликовал данные о явке избирателей после закрытия участков второго дня голосования.

В целом по региону — 22,27%;

на выборах в рязанскую гордуму — 13,32%;

в 10-м областном одномандатном округе — 34,78%.

Напомним, голосования в 2023 году проходят три дня. Завершатся выборы в воскресенье, 10 сентября. Участки открыты с 8:00 до 20:00.