Наблюдателям на выборах в Геленджике вручили повестки

В военкомате сказали, что указаний раздавать повестки на избирательных участках не было.

Двоим наблюдателям на выборах в Геленджике выдали письменные повестки, еще одному велели в устной форме явиться в военкомат. Об этом пишет 93.ru.

Мужчина в военной форме вручил повестку независимому наблюдателю на участке № 940. В ней говорится, что получатель должен прийти в военкомат 17 октября «для уточнения личных данных и получения мобилизационно предписания».

Также повестку отдали еще одному наблюдателю, а третьему сказали устно прийти в военкомат.

В военкомате изданию сказали, что указаний раздавать повестки на избирательных участках не было. А городские власти, как сообщает «Фонтанка», объяснили вручение повесток тем, что мужчинам ранее пытались безрезультатно вручить повестки.