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Многодетная семья в Москве отравилась марихуаной
Плохо стало 35-летней женщине, ее трем сыновьям (один год, шесть и девять лет) и двум дочерям (четыре года и 12 лет).

Многодетная семья в Москве отравилась марихуаной. Как пишет SHOT, в токсикологию попали мать и ее пятеро маленьких детей.

Плохо стало 35-летней женщине, ее трем сыновьям (один год, шесть и девять лет) и двум дочерям (четыре года и 12 лет). Семья поужинала и легла спать. Ночью женщина вызвала скорую.

В больнице выяснилось, что семья отравилась марихуаной.

Полиция выяснила, что 25-летний племянник женщины, который живет вместе с ними, принес домой несколько наркосодержащих кексов и убрал их в холодильник.

Вечером ничего не подозревающая женщина вместе с детьми выпила чай с кексами.

Здоровью семьи сейчас ничего не угрожает. С племянником работают полицейские.