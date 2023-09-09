Многодетная семья в Москве отравилась марихуаной
Плохо стало 35-летней женщине, ее трем сыновьям (один год, шесть и девять лет) и двум дочерям (четыре года и 12 лет).
Многодетная семья в Москве отравилась марихуаной. Как пишет SHOT, в токсикологию попали мать и ее пятеро маленьких детей.
Плохо стало 35-летней женщине, ее трем сыновьям (один год, шесть и девять лет) и двум дочерям (четыре года и 12 лет). Семья поужинала и легла спать. Ночью женщина вызвала скорую.
В больнице выяснилось, что семья отравилась марихуаной.
Полиция выяснила, что 25-летний племянник женщины, который живет вместе с ними, принес домой несколько наркосодержащих кексов и убрал их в холодильник.
Вечером ничего не подозревающая женщина вместе с детьми выпила чай с кексами.
Здоровью семьи сейчас ничего не угрожает. С племянником работают полицейские.