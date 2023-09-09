Экс-разведчик морской пехоты США предположил, что НАТО просуществует максимум десять лет

По мнению аналитика, представление, что НАТО просуществует еще 75 лет — смехотворно.

Экс-разведчик морской пехоты США Скотт Риттер предположил, сколько просуществует НАТО. Альянсу, по его мнению, осталось пять, максимум десять лет, пишет «Российская газета».

По его словам, НАТО сегодня лишь инструмент распространения власти США, которым Вашингтон пытается решать свои задачи. Они не имеют отношения к безопасности Европы. Как пример он приводит действия альянса в Азии.

Внутри НАТО есть конфликты, например, с участием Турции. Она выступала против вступления в НАТО Швеции и Финляндии.

Кроме того, по данным Риттера, США опасаются, что Турция якобы может применить самолеты F-16 против другого члена альянса — Греции.

По мнению аналитика, представление, что НАТО просуществует еще 75 лет — смехотворно.