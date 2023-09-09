Двое 18-летних жителей Ярославля готовились сжечь вышку сотовой связи

Двое 18-летних жителей Ярославля решили сжечь вышку сотовой связи. По данным SHOT, молодой человек, уроженец Украины, выполнял задание кураторов. Вместе с другом-ровесником они решили сжечь телекоммуникационную вышку.

Вдвоём молодые люди купили четыре литра бензина и поехали к вышке, где силовики задержали их с поличным. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на теракт группой лиц по предварительному сговору». Юношам грозит до 20 лет колонии.