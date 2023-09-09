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Автомобильное движение по разрушенной части Крымского моста запустят 15 сентября
По словам Хуснуллина, мост ремонтируют круглосуточно.

Автомобильное движение по разрушенной части Крымского моста запустят 15 сентября. Планы озвучил вице-премьер России Марат Хуснуллин в интервью телеканалу «Россия 1».

По словам Хуснуллина, мост ремонтируют круглосуточно.

«Я думаю, что 15 сентября по разрушенной части поедем, потому что полностью завершили установку на проектную отметку пролетного строения. То есть мост уже есть, теперь на нем нужно положить асфальт, сделать освещение, разметку», — сказал вице-премьер.