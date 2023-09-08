Жительницу Касимовского района арестовали за тонировку автомобиля

Жительницу Касимовского района арестовали за тонировку автомобиля. Об этом сообщило региональное управление МВД.

20-летнюю девушку привлекли к административной ответственности за управление Lada Priora, светопропускание передних стекол которой не соответствовало требованиям.

Из-за этого полицейский выдал требование о незамедлительном прекращении противоправных действий. Однако девушка проигнорировала это и ездила на автомобиле с нарушениями.