ВСУ обстреляли Белгородскую область более 60 раз за сутки

В четверг, 7 сентября, вооруженные силы Украины обстреляли шесть приграничных районов Белгородской области более 60 раз, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале .

В результате обстрела в Валуйском округе повреждено три дома, а в Краснояружском районе пострадала окраина поселка Задорожный, повредили ЛЭП.

В Борисовском районе на окраине села Богун-Городок с беспилотника сбросили самодельное взрывное устройство.

В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 10 минометных снарядов, а в Заречье-Второе — 12.

Пострадавших нет.