ВСУ обстреляли Белгородскую область более 60 раз за сутки
В четверг, 7 сентября, вооруженные силы Украины обстреляли шесть приграничных районов Белгородской области более 60 раз, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем
В результате обстрела в Валуйском округе повреждено три дома, а в Краснояружском районе пострадала окраина поселка Задорожный, повредили ЛЭП.
В Борисовском районе на окраине села Богун-Городок с беспилотника сбросили самодельное взрывное устройство.
В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 10 минометных снарядов, а в Заречье-Второе — 12.
Пострадавших нет.