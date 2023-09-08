В Воронежской области неизвестный ударил школьницу электрошокером, изнасиловал и украл телефон

В Воронежской области неизвестный ударил школьницу электрошокером, изнасиловал и украл телефон. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, мужчина напал на 15-летнюю девочку в Борисоглебске. Девочка около девяти вечера шла из магазина домой по дороге в частном секторе. В этот момент на нее набросился неизвестный и ударил электрошокером. Школьница попыталась убежать, но мужчина догнал ее, изнасиловал и избил.

После этого он забрал iPhone девочки и скрылся с места происшествия.

Преступника ищут. Возбуждены уголовные дела по статьям «Изнасилование» и «Разбой».