В Скопине полицейские задержали мужчину за кражу 70 тысяч рублей

В Скопине Рязанской области правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в краже 70 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

В полицию обратился 36-летний рязанец и сообщил, что из его кошелька похитили крупную сумму денег.

По предварительным данным, мужчина при выходе из аптеки обронил портмоне. Это увидел 43-летний местный житель. Он дождался, когда владелец уедет, забрал портмоне, вытащил все деньги и вернул вещь на место.

Злоумышленник вызвал такси, чтобы скрыться. Когда он садился в машину, к нему подошел владелец кошелька и попросил вернуть находку, но тот сделал вид, что не понимает о чем речь.

После опроса местных жителей удалось установить личность водителя, а затем и его пассажира.

В отношении жителя Скопинского района возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.