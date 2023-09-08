В рязанском ЗАГСе назвали средний возраст молодоженов

В последний месяц лета средний возраст жениха составил 31 год, невесты — 29 лет. Об этом сообщила и.о. начальника главного управления ЗАГС Рязанской области Елена Сорокина на своей странице «Вконтакте».

По её словам, с начала года в среднем брак в Рязанской области заключают мужчины в 33 года, а невесты — в 31.

Отмечается, что впервые в регионе создают семью мужчины — в 27 лет, женщины — в 24.

Напомним, ранее сообщалось, что жители Рязани стали реже разводиться.