В Рязанской области женщина украла тротуарную плитку, чтобы благоустроить двор своего дома

В Рязанской области женщина украла тротуарную плитку, чтобы благоустроить двор своего дома. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Все произошло в поселке Александро-Невский. В полицию обратился представитель фирмы, которая проводила работы по выкладыванию улиц тротуарной плиткой. По его словам, с участка, на котором велись работы и куда складировали тротуарную плитку, пропала часть материалов. Он отметил, что из пропавшей плитки можно было выложить около 6 квадратных метров тротуара.

Оперативники обошли улицы поселка и увидели похожий материал во дворе одного из домов. Выяснилось, что это и есть пропавшая плитка, а к ее краже причастна местная жительница.

По предварительной информации, женщина заметила на улице тротуарную плитку, приготовленную для укладки. Местная жительница решила выложить из нее дорожку на своем приусадебном участке и несколько раз в день переносила к своему дому несколько десятков плитки в хозяйственной сумке.

Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до двух лет тюрьмы.