В Рязанской области осудили девушку, оставившую новорожденную дочь в лесополосе

В Рязанской области осудили девушку, оставившую новорожденную дочь в лесополосе. Об этом сообщило региональное управление Следкома.

Следствие и суд установили, что 7 июня 2023 года уроженка Липецкой области 2003 года рождения без помощи врачей родила девочку дома. После родов она отнесла и оставила младенца в лесополосе. Плач новорожденной услышал местный житель, проходивший мимо. Он вызвал полицию и скорую помощь. Девочку доставили в перинатальный центр, где ей помогли медики.

Девушка полностью признала вину. Она поделилась обстоятельствами преступления. Суд приговорил ее к трем годам ограничения свободы.

Ранее стало известно, почему осужденная пошла на преступление.