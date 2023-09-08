В Рязани почтили память жителей блокадного Ленинграда

В Рязани на Скорбященском мемориальном комплексе прошла церемония, посвященная 82-й годовщине начала блокады Ленинграда. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В мероприятии приняли участие ветераны, представители власти, курсанты РВВДКУ им. В.Ф. Маргелова, кадеты и школьники.

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.

Справка:

Блокада Ленинграда длилась 872 дня. Полностью была снята 27 января 1944 года. В годы Великой Отечественной войны рязанский регион был в числе других, куда привозили эвакуированных жителей осажденного города и раненых бойцов. В 1942 году Рязань приняла 110 эшелонов, в которых вывезено 217 тысяч ленинградцев.