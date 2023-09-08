В Рязани открылись избирательные участки

В Рязани открылись избирательные участки. Корреспондент РЗН. инфо побывал на двух из них, в ДС «Олимпийский».

В общей сложности, утром в пятницу, 8 сентября, на два участка пришли проголосовать порядка 50 человек.

На участках во Дворце спорта, кроме выборов партии в гордуму, рязанцы могли отдать голос за депутата гордумы по одномандатному округу.

Всего, по данным избиркома, в регионе открылись 639 избирательных участков. Выборы пройдут с 8 по 10 сентября. Избиратели могут проголосовать на выборах в органы местного самоуправления, а также на дополнительных выборах депутата Рязанской областной Думы по одномандатному избирательному округу № 10.