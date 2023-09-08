В Подмосковье старшеклассники накормили ребенка печеньем с метамфетамином

В четверг, 7 сентября, в Московской области ученик первого класса попал в больницу с отравлением метамфетамином. Об этом сообщает Baza.

Первоклассник почувствовал себя плохо. Мама забрала 7-летнего сына из школы, по дороге заметила, что с ним не всё в порядке. Он рассказывал про вымышленного друга и странно себя вел.

Дома мальчику стало хуже — сильно заболел живот, появилась одышка и посинели губы. Школьник признался, что неизвестные старшеклассницы насильно накормили его каким-то печеньем.

Следователи начали проверку.