В Ленинградской области педофил-рецидивист пытался надругаться над девочкой

В Ленинградской области педофил-рецидивист пытался надругаться над девочкой. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в городе Отрадное.

Мужчина заманил девочку в машину и пытался над ней надругаться. По информации источника, он не смог закончить преступление, поскольку испугался крика школьницы. В итоге он высадил ее на Невской улице и уехал.

По словам источника РЕН ТВ, полицейские задержали мужчину спустя сутки и поместили в изолятор временного содержания. На него завели уголовное дело по статье «Развратные действия».

Отмечается, что 55-летний задержанный в прошлом провел 19 лет в колонии строгого режима. Его осудили за изнасилование в 2005 году. Жертвами становились как минимум девять девочек в возрасте от девяти до 13 лет.