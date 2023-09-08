В Ленинградской области мужчина избил подростков за отказ выпить пиво

В Ленинградской области мужчина избил подростков за отказ выпить пиво. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Инцидент попал на видео.

На кадрах видно, что мужчина хватает подростка за горло и валит на пол. Когда девушка пытается оттащить прохожего, ее также ударяют.

По информации авторов канала, пострадали 15-летние парень и девушка. Они вечером вышли из кофейни. Там они встретили мужчину, которые предложил им выпить пива. Когда школьники отказались, он оскорбил их, а после просьбы извиниться начал избивать.

После случившегося школьник оказался в травмпункте. Злоумышленника ищут.